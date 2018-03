Una serra in casa e un chilo e mezzo di canapa indiana. Arrestato un 26enne

Hanno sentito odore di fumo proveniente da una casa. I poliziotti delle volanti hanno così sorpreso due giovani che stavano consumando stupefacenti. La perquisizione, poi estesa anche ad un'altra casa, ha consentito di trovare un chilo e mezzo di canapa indiana, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento e lo spaccio. Scoperta anche una serra artigianale dentro un armadio in legno modificato.

Per questo, è stato arrestato il 26enne messinese Lorenzo Marino, già denunciato per precedenti episodi di spaccio. Disposti gli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.