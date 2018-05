Terrorizzava una coppia di amici. Arrestato uno stalker

Conosceva bene le abitudini delle vittime, una coppia di amici, un uomo ed una donna, che perseguitava da tempo. Li colpiva nel buio della notte sia nelle rispettive abitazioni sia sul posto di lavoro. Molestie telefoniche alle utenze fisse e mobili, atti vandalici e poi le richieste estorsive.

Già per questi motivi era stato condannato al risarcimento di 15mila euro ma continuava il suo operato. Telefonate anonime, minacce tramite Facebook anche a persone prossime ai malcapitati, vernice usata per imbrattare scooter e portone di casa, colla a bloccare la serratura del catenaccio posto a chiusura del cortile, citofonate in piena notte, croci apposte sul motorino ed in corrispondenza delle targhette dei citofoni, incessanti richieste, colorite da aggettivi offensivi ed intimidatori, di restituzione di quel risarcimento.

Gli episodi sono stati confermati dall'esame dei tabulati telefonici, delle immagini di videosorveglianza, del racconto delle vittime e di testimoni.

Di personalità estremamente pericolosa, era riuscito a terrorizzare le vittime ed a privarle della loro tranquillità tanto da rendere vana qualsiasi altra misura cautelare diversa dal carcere nel quale, dietro disposizione del giudice, è stato condotto ieri pomeriggio dai poliziotti.