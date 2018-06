Trasporta pane su un furgone sporco. Multa da mille euro

Trasportava pane, brioche e biscotti in contenitori e con mezzo non idonei. E' emerso nel corso di un controllo di un veicolo, che aveva a bordo grosse quantità di prodotti provenienti da un forno e destinati alla vendita presso degli esercizi commerciali, in condizioni igienicamente non adeguate.

Gli agenti della Polizia Stradale di Barcellona hanno sospeso il mezzo dalla circolazione ed elevato sanzioni per circa mille euro.