Truffa dello specchietto rotto. Denunciati due siracusani

La tecnica di adescamento è sempre la stessa: un rumore a simulare un presunta collusione ed uno specchietto rotto di cui si chiede il risarcimento da liquidare subito e rigorosamente in contanti. Ma questa volta i due responsabili non sono riusciti a mettere a segno il colpo grazie all’intervento delle Volanti ed alla prontezza del malcapitato. Era sulla sua auto e percorreva una strada a senso unico quando, superata una macchina in sosta in seconda fila, con a bordo un uomo ed una donna, sente un leggero rumore; un’occhiata allo specchietto retrovisore, non nota nulla di strano se non l’autovettura che lo segue. Al semaforo il conducente lo invita a fermarsi asserendo di essere stato tamponato e di avere riportato danni allo specchietto sinistro.

L’uomo si ferma e verifica l’assenza di graffi o altri segni sul proprio mezzo; non si rifiuta comunque di rimediare tramite la propria assicurazione. E’ a quel punto che il dubbio diventa certezza: la coppia chiede il risarcimento in contanti e nello specifico 100 euro che si riducono a 50 euro per le rimostranze della vittima. Li invita a seguirlo, dovendo prelevare al bancomat, ma in macchina chiama la Polizia, che verifica l'assenza di segni riconducibili ad un possibile urto.

I due sono stati denunciati ed hanno ricevuto un foglio di via obbligatorio con divieto di reingresso nel Comune di Messina per un anno, con obbligo di presentarsi al Commissariato di Noto, città di loro provenienza, entro 48 ore.