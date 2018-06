Violento prima con la compagna, poi con la madre. Arrestato un 40enne

Viveva in casa della madre da sette mesi, cioè da quando era uscito di prigione per reati di violenza verso la propria compagna. Ma ha tenuto lo stesso atteggiamento anche con lei, con vessazioni, umiliazioni, minacce costanti, maltrattamenti fisici e psicologici. Ieri l'ennesima furia: l'uomo, un 40enne messinese, ha scaraventato la madre su un mobile, provocandole la tumefazione del torace. Poi la donna era riuscita a rifugiarsi da una vicina, che le aveva lasciato le chiavi di casa proprio per tali evenienze.

Sopportava da sette mesi nella speranza che il figlio potesse ravvedersi ma ieri, temendo anche per la propria vita, ha trovato la forza di chiamare la Polizia. Gli agenti hanno trovato la casa a soqquadro e l'uomo che continuava a urlare insulti verso la madre. E' stato arrestato e dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.