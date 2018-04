Le porte della percezione: al Vittorio Emanuele la mostra di Ignazio Pandolfo

Venerdì 6 aprile alle ore 18, nell’ambito del progetto “Opera al centro”, curato da Giuseppe La Motta, promosso dalla Sezione Arti Visive del Teatro Vittorio Emanuele, sarà inaugurata l’interessante mostra Le porte della percezione di Ignazio Pandolfo.

Docente universitario fino al 2010, l’artista ha sempre affiancato alle proprie funzioni professionali attività di tipo creativo. A tutt’oggi, continua a praticare la pittura sia figurativa che informale, passione che negli anni si è concretizzata nella partecipazione a numerose mostre collettive e personali, sia a Messina che in ambito nazionale (Firenze, Cremona, Milano, Bari, Foggia, Catania) che all’estero (Parigi, S. Pietroburgo, Londra). Nell’ambito delle arti visive egli ha affrontato sia i temi della figurazione, inizialmente ispirandosi a modelli derivanti dalla iconografia della pittura orientale per poi affrontare, in un successivo percorso di maturazione stilistica e tecnica, tematiche affini al surrealismo o a carattere francamente simbolistico. In una seconda fase, alla sua produzione figurativa si sono affiancati una serie di cicli più propriamente attinenti all’astrazione e all’informale con sconfinamenti anche nella fotografia digitale, sovente contaminata da interventi pittorici.

All’inaugurazione della mostra interverranno il presidente del Teatro Vittorio Emanuele, Luciano Fiorino e il sovrintendente Egidio Bernava. La mostra sarà visibile fino a mercoledì 18 aprile dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, escluso il lunedì.