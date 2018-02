Dalle 23 di ieri ha riaperto uno dei due scivoli del porto di Tremestieri. La draga Rex II, che ha iniziato i lavori sabato, in poco più di una giornata ha liberato lo spazio necessario per garantire l'accesso in sicurezza sull'invasatura più esterna.

Un sospiro di sollievo per il centro città, attraversato per due settimane dai mezzi pesanti. Il dragaggio prosegue per liberare anche la prima invasatura e ripristinare in settimana la completa funzionalità del porto.