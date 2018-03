Porto di Tremestieri. Uil soddisfatta: "Ma attendiamo l'assunzione dei lavoratori"

La Uil e la Feneal Uil "saranno pienamente soddisfatte soltanto quando saranno effettivamente assunti ed operativi i circa 80 lavoratori previsti per la realizzazione del porto di Tremestieri. Ciò potrà avvenire soltanto all’atto della conclusione dell’iter autorizzativo che necessita di alcuni pareri assolutamente non banali. Pertanto, saremo vigili e attenti per evitare ulteriori inaccettabili ritardi. Infine, prendiamo atto con soddisfazione della formale disponibilità manifestata dalla Co.Ed.Mar., impresa appaltatrice dell’opera, riguardo la richiesta sindacale finalizzata all’impiego di lavoratori messinesi per la realizzazione del nuovo porto di Tremestieri".