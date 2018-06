Sant'Agata, si insedia la giunta Mancuso: priorità al bilancio

Scalda i motori la Giunta di Bruno Mancuso, presentata ieri mattina dal primo cittadino. Agli assessori già designati Calogero Pedalà e Antonio Scurria, vanno ad aggiungersi Ilaria Pulejo ed Achille Befumo.

Nei prossimi giorni Pulejo e Befumo formalizzeranno le dimissioni da consiglieri comunali. Gli subentreranno Laura Reitano e Giuseppe Ortoleva.

“Una squadra di assessori che rappresenta non solo la continuità delle buone pratiche ed i buoni metodi delle mie precedenti amministrazioni – ha detto Mancuso – ma anche una garanzia di serietà e competenza di tutti i suoi componenti. La civicità della nostra coalizione ci ha permesso di avere le mani libere da condizionamenti di sorta di partiti o gruppo politici e di fare scelte esclusivamente frutto di un’assoluta e reciproca fiducia. Insieme lavoreremo per il bene comune della nostra città.”

"L'ascolto sarà il leit motiv delle deleghe che il Sindaco ha voluto assegnarmi e che ringrazio per la fiducia accordatami – afferma Ilaria Pulejo –. Un ascolto già iniziato con la stesura del programma, realizzato dopo diversi incontri con vari esponenti della società santagatese,che vede in primis il tentativo di colmare quel gap eventualmente presente tra cittadini ed amministrazione. Vi dovrà essere una sinergia tra i diversi settori tale da poter migliorare lo stato dei fatti ed una collaborazione che continuerà per tutta la durata del mio mandato. Il mio servizio si svolgerà anche a diretto contatto con tutte le associazioni a vario titolo presenti sul territorio e con cui si lega in modo imprescindibile tanto sul settore sociale quanto solidale di servizio che di istruzione”.

“Daremo priorità alla pulizia del paese – dichiara Calogero Pedalà – comprese le contrade, la sistemazione del verde, la pulizia del cimitero e della spiaggia. Interventi che ci consentiranno di incamminarci verso un ritorno alla normalità ed alla vivibilità della città e di conseguenza verso un incremento turistico, per creare economia per commercianti ed imprenditori”.

“Ci siamo già rimboccati le maniche, troviamo una città senza bilancio, senza cui non possiamo dare le risposte che servono – afferma Antonio Scurria –. Stringendo i tempi, proveremo ad approvare il bilancio entro sei settimane. Da lì discendono tutti i programmi ed i progetti che volgiamo portare avanti, a cominciare da un cartellone estivo che, per quanto in versione ridotta visti i tempi stretti, sarà certamente degno per la nostra città”.

“Ringrazio il gruppo ed il sindaco per la designazione – commenta Achille Befumo –.Un incarico che mi onora e mi dà grande responsabilità, che affronterò con impegno passione ed umiltà. Riprenderemo la procedura di approvazione del PRG bloccata in questi anni, snelliremo le procedure per la presentazione dei progetti di edilizia privata con l’istituzione dello Sportello Unico dell’Edilizia, monitoreremo i lavori del porto e sbloccheremo i finanziamenti già concessi negli anni passati e ad oggi fermi, come ad esempio quelli per l’adeguamento del depuratore, le rotatorie stradali, il potenziamento della rete idrica e fognaria nel centro e nelle contrade”.

Queste le deleghe attribuite a ciascun assessore:

Calogero Pedalà (vicesindaco): Manutenzione e servizi in rete Verde pubblico Ambiente ed ecologia Servizi cimiteriali Protezione civile Autoparco Agricoltura e zootecnia Edilizia economica e popolare Contrade Commercio, artigianato e S.U.A.P. Cooperazione, pesca e attività produttive.

Antonio Scurria: Bilancio – Finanze – Patrimonio – Economia e Tributi Demanio Provveditorato Affari generali e contenzioso Trasparenza e comunicazione Sport, turismo e spettacolo Cultura, beni culturali e tempo libero Efficientamento energetico Servizi informatici, Servizi demografici e semplificazione normativa.

Ilaria Pulejo: Politiche giovanili Servizi alla persona e disabilità Diritti di cittadinanza Pubblica istruzione Asilo nido Infanzia Pari opportunità Rapporti con le associazioni.

Achille Befumo: Rapporti col consiglio comunale Personale Edilizia privata e S.U.E. Lavori pubblici ed infrastrutture Pianificazione urbanistica e difesa del suolo Igiene e sanità Urp Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sindaco ha mantenuto per sé le deleghe a programmazione negoziata, strategie di sviluppo economico e locale, servizi e rapporti sovra territoriali.