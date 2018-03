Precari enti locali, incontro tra Fp Cgil e l’assessore Grasso

Stabilizzazione dei precari degli enti locali, della Regione, delle città metropolitane e dei Liberi consorzi al centro di un incontro della Funzione pubblica Cgil Sicilia con l’assessore regionale alle Autonomie locali, Bernadette Grasso .

“Registriamo un’apertura su questi temi- dice Clara Crocè, segretaria della Fp Cgil Sicilia- e auspichiamo adesso che realmente si giunga alle soluzioni”. La Fp Cgil ha rilevato nel corso dell’ incontro che solo 15 comuni hanno avviato le stabilizzazioni dei precari, mentre gli altri sono in attesa di una direttiva dell’assessorato. Resta ancora aperta inoltre la questione del tagli degli esuberi previsti nelle ex province (il 15% del personale) e delle risorse da assegnare a città metropolitane e Liberi consorzi per garantire il pagamento degli stipendi e i servizi . Sollecitata dalla Fp anche la stabilizzazione dei precari della Regione. “L’assessore- riferisce Clara Crocè- ci ha assicurato che sarà presto diramata una direttiva agli enti locali per chiarire che, come stabilisce la legge 27 del 2016, a partire dal primo gennaio 2019 e fino al 2038 saranno rese disponibili ai comuni le risorse per la stabilizzazione dei precari. Queste ,ai sensi della legge Madia che non abbisogna di recepimento, dovrebbero concludersi entro il 2020”.

I Comuni saranno dal canto loro obbligati alla redazione del Piano triennale del fabbisogno. Per quanto riguarda la questione del taglio degli esuberi delle ex province ( il 15% del personale) , questa, riferisce la Fp, “ci è stato assicurato che sarà riproposta al Parlamento siciliano”. La Fp riferisce che “è stata data ampia disponibilità anche relativamente alla soluzione della questione delle stabilizzazioni dei precari delle città metropolitane, dei liberi consorzi e dei comuni dissestati”. A quest’ultimo riguardo sarà aperto al riguardo un tavolo tecnico.” “Per la soluzione per i precari delle città metropolitane e delle ex province – afferma Crocè- si aspetta il nuovo assetto che avranno questi enti”.