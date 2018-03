Morte dopo colonscopia, il Policlinico: evento imprevedibile

E' stata eseguita lunedì pomeriggio l'autopsia sul copro di Irene Accetta, l'insegnante deceduta lo scorso 16 marzo al Policlinico dove aveva eseguito poco prima una colonscopia. Il risultato dell'esame medico legale, affidato a due periti della Procura, sarà sul tavolo del PM Marco Accolla non prima di due mesi. I consulenti, infatti, sembrano non aver rilevato anomalie relative all'esame endoscopico, che non avrebbe avuto conseguenze dirette sul corpo della donna. Hanno perciò eseguito alcuni prelievi ed approfondiranno gli esami.

Intanto con una nota ufficiale il Policlinico fa sapere che ha eseguito una prima indagine interna. Riceviamo e pubblichiamo di seguito integralmente la precisazione dell'azienda sanitaria.

Facendo seguito a quanto emerso su alcuni organi di stampa in merito al decesso della signora Accetta Irene, ricoverata presso l’AOU Policlinico di Messina, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

la Direzione Aziendale ha avviato, come consuetudine, una verifica interna nel corso della quale è stata esaminata tutta la documentazione sanitaria disponibile e sono stati sentiti i sanitari coinvolti relativamente alla gestione clinico-assistenziale ove la paziente era ricoverata ed relativamente alla esecuzione della procedura endoscoscopica.

E’ emerso che la gestione clinico assistenziale, l’indicazione all’indagine endoscopica in sedoanalgesia e l’esecuzione della stessa sono state eseguite nel rispetto dei protocolli interni e delle Linee Guida internazionali delle società scientifiche, non emergendo alcun elemento di criticità.

Il decesso è avvenuto a distanza di oltre quattro ore dalla conclusione dell’indagine endoscopica. Durante tale intervallo i parametri vitali e le condizioni cliniche della paziente risultano costantemente monitorati con valori normali.

Il decesso è avvenuto del tutto imprevedibile ed improvviso tale da non consentire l’individuazione della causa di morte, motivo per cui è stato richiesto il riscontro diagnostico che non ha avuto seguito per intervento dell’Autorità Giudiziaria ,su denuncia dei familiari, che ne ha disposto l’esame autoptico.

La Commissione di Indagine Interna del’AOU Policlincio ,si riserva di aggiornarsi non appena nota la causa del decesso.

