Via don Blasco. De Cola: "Nei prossimi giorni la consegna dei lavori"

A seguito delle interlocuzioni verbali e dell’incontro di questa mattina presso gli uffici del Genio Civile e anche in considerazione che il progetto ha già ottenuto l’autorizzazione e la validazione da parte di un organismo terzo, si è definito un percorso che porterà certamente a chiarire e integrare quanto richiesto in tempi brevi per la nuova via don Blasco. Con l’ingegnere Capo Leonardo Santoro si è concordato con spirito di collaborazione istituzionale, sulla necessità di non causare rallentamenti ad un’opera di così grande importanza attesa dalla città da decenni. L’Amministrazione conferma quindi gli incontri già programmati con l’impresa per procedere nei prossimi giorni alla consegna dei lavori secondo un cronoprogramma che prevede di poter avviare con immediatezza i lavori su circa la metà delle aree interessate garantendo quindi all’impresa 8-10 mesi di lavoro, parallelamente si procederà con la massima celerità a fornire agli uffici del Genio Civile le integrazioni richieste in modo da potere avere in breve tempo la piena operatività su tutto il cantiere che ricordiamo dovrebbe avere una durata di circa 18 mesi. La realizzazione della via Don Blasco è una delle opere importanti per la città il cui avvio è stato reso possibile grazie alla continuità amministrativa, alla capacità di definire la progettazione e di reperire le risorse finanziarie, poste in essere da questa Amministrazione. Siamo certi che tutti i soggetti interessati a vario titolo alla realizzazione dell’opera daranno un contributo positivo nell’interesse della città.