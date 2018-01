La prefetta Ferrandino saluta i carabinieri di Messina

La prefetta Francesca Ferrandino, ormai prossima a lasciare Messina per ricoprire il nuovo incarico a Catanzaro, si è recata in visita presso il Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” di Messina, dove è stata accolta dal comandante interregionale, Luigi Robusto.

Dopo lo scambio di ringraziamenti, la prefetta ha incontrato una rappresentanza degli oltre 1300 carabinieri delle 9 Compagnie e 93 Stazioni che costituiscono il Comando Provinciale di Messina che, dislocati in gran parte dei 108 Comuni della Provincia, svolgono il proprio servizio. Riconoscenza, in particolare, per l'opera svolta nel corso del G7 di Taormina e del G7 delle pari opportunità.