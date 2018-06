Stasera il concerto di Vasco Rossi. Ok al piano di sicurezza e sanitario

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito ieri per l'esame conclusivo delle iniziative adottate a tutela della sicurezza e dell'incolumità degli spettatori che parteciperanno al concerto di stasera di Vasco Rossi.

Alla riunione, presieduta dalla prefetta di Messina, Maria Carmela Librizzi, oltre agli organizzatori dell'evento ed ai rappresentanti del Comune di Messina, erano presenti il Questore, i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Metropolitana, il Direttore della Centrale operativa del 118 ed il referente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.

Nel corso dell'incontro, facendo seguito alle diverse riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltesi a maggio, si è preso atto, in particolare, che il complesso ed articolato dispositivo di analisi delle esigenze e pianificazione dei dispostivi, già avviato negli scorsi mesi dalla Prefettura, anche attraverso l'attivazione della Commissione Provinciale di Vigilanza e di numerosi incontri operativi affidati al coordinamento della locale Questura, ha proficuamente completato il proprio percorso.

Nell'occasione, infatti, oltre a riscontrare l'avvenuta attivazione di molti dei servizi disposti in previsione dell'evento, è stato possibile verificare l'avvenuta predisposizione del piano di sicurezza e di quello sanitario, oltre che delle necessarie misure di viabilità e di varie iniziative, sviluppate in collaborazione con gli organizzatori dell'evento, per assistere costantemente gli spettatori e tenerli informati sui comportamenti da adottare per la fruizione dello spettacolo in un quadro di serena e consapevole sicurezza. Mirati provvedimenti sono stati infine adottati dal Consorzio per le Autostrade Siciliane e dalla Polizia Ferroviaria in considerazione del prevedibile afflusso di spettatori che raggiungeranno Messina per l'occasione.