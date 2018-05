30 progetti saranno finanziati dal Pon Metro

Oltre 30 progetti saranno finanziati con i fondi Pon Metro. Se n'è parlato oggi al Palacultura nell'ambito di “Il Pon Metro incontra la città”, iniziativa in occasione della Festa dell’Europa e dei 30 anni dall’avvio delle politiche di coesione. Per celebrare la ricorrenza, l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro aperto al pubblico al fine di far conoscere ai cittadini le strategie che hanno portato alla definizione dei progetti che saranno finanziati con i fondi Pon Metro.

I lavori, moderati dal giornalista Antonio Giordano, dopo i saluti istituzionali del sindaco, Renato Accorinti; e l’intervento del segretario generale/direttore generale e responsabile OI Pon Metro, Antonio Le Donne, su “La festa dell’Europa e i 30 anni dei fondi europei”; sono proseguiti con la presentazione generale del Pon Metro a cura di Giorgio Martini, dell’Autorità di Gestione Pon Metro, e quella del “Piano Operativo Pon Metro: città di Messina”, di Giacomo Villari, responsabile Stc Oi Pon Metro. A seguire sono stati illustrate le principali relazioni per ciascun asse: “Strategie per una Agenda Digitale Urbana ”, dall’assessore alle Politiche del Territorio, Sergio De Cola, con Giuseppe Arrigo; “Energia e Mobilità sostenibile, la transizione verso una comunità green” dall’assessore alla Mobilità e Trasporti, Gaetano Cacciola, con Vito Leotta e Silvana Mondello; “La Città Inclusiva, verso un nuovo sistema di welfare” dall’assessore alle Politiche Sociali, Nina Santisi, con Sara Tornesi; “Politiche dell’abitare, tra percorsi di valorizzazione e risanamento urbano” dall’assessore alla Protezione Civile, Sebastiano Pino, con Rosa Antonuccio. A conclusione del programma della giornata l’allestimento di tavoli tecnici dedicati all’approfondimento dei progetti suddivisi per asse di finanziamento.

I fondi destinanti a Messina dal Programma operativo nazionale, Pon Città metropolitane 2014-2020, sono un risultato positivo che l’amministrazione comunale ha conseguito. L’ho constatato, accettando l'invito del sindaco e della sua giunta alla presentazione di questa mattina”. Lo afferma Antonio Saitta, candidato sindaco del centrosinistra a Messina. “I finanziamenti previsti per i progetti – continua - fanno comprendere ancora di più l'importanza della Città metropolitana, risultato che Messina ha conseguito, bisogna ricordarlo, grazie anche alla lungimiranza e all’impegno dell’ex presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone. Ancora di più mi convinco che programmazione e progettazione sono strade imprescindibili per il futuro della città – conclude Saitta – linee essenziali sulle quali non bisogna mantenere pregiudizi e divisioni politiche. Il futuro sindaco della città deve essere aperto al confronto con assoluta responsabilità amministrativa”.

Afferma di non aver ricevuto alcun invito, invece, un altro candidato sindaco, Pippo Trischitta. “Sono disponibile in qualsiasi momento – precisa - ad un confronto su questo ed altri

argomenti, che pongono al centro della discussione il bene della nostra città e i programmi futuri”.