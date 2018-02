Inaugurato il Centro Eurodesk. Messina riscopre le opportunità dell'Ue

Il buon lavoro che negli ultimi anni ha visto l'Ersu alla ricerca di una nuova programmazione e di nuove idee per venire incontro alle esigenze degli studenti del territorio peloritano continua a dare i suoi frutti. Questa mattina, infatti, presso la sede di via Ghibellina, è stato simbolicamente tagliato il nastro per l'avvio dei lavori del nuovo "Centro Eurodesk". La sensazione generale è che un ulteriore passo in avanti sia stato fatto nell'avvicinamento della realtà messinese alle opportunità messe a disposizione dall’Unione Europea.

A fare gli onori di casa, alla presentazione, è stato il presidente dell'Ersu Messina, Fabio D'Amore: "L'inaugurazione del Centro Eurodesk Messina è motivo di grande orgoglio. Conferma la bontà del nostro lavoro nel recente passato ed apre ad un percorso futuro che lascia ben sperare. L'Ersu di Messina è stata la prima in Italia a promuovere borse di studio per gli studenti, il numero dei posti letto sul territorio messinese è in costante crescita e sull'argomento sicurezza stiamo concentrando parecchie forze garantendo un servizio di ronda notturna e l'ingresso alle camere tramite impronta digitale. Il numero di Erasmus che sceglie Messina all'interno del proprio percorso di studi è in costante crescita e quando sento parlare dei giovani messinesi che emigrano alla ricerca di migliori possibilità mi viene da storcere il naso. Dobbiamo incentivare la mobilità e non bocciarla, allo stesso tempo dobbiamo creare in Messina un'attrattiva affinché chi parte per un percorso di studi all'estero abbia la voglia di rientrare e spendersi per il miglioramento del proprio territorio".

In coro con le dichiarazioni di D'Amore, il direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, Giacomo D'Arrigo: "Il tema della mobilità degli studenti è fondamentale per riscattare la Sicilia all'interno della Comunità Europea. Il mio lavoro si espande su tutto il territorio nazionale ma senza ipocrisia sono sempre molto felice di sostenere idee e progetti che concernono l'Ateneo Messinese. Nell'ultimo triennio tanto è stato fatto ma la possibilità di un Centro Eurodesk a Messina garantirà molto altro. Sposiamo appieno l'iniziativa come Ang".

Presente anche il presidente del Centro Orientamento e Placement dell'Ateneo messinese, Dario Caroniti: "L'Eurodesk di Messina era un'esigenza per accedere alla progettazione europea, ragion per cui il risultato è di quelli importanti. Non dobbiamo bloccare gli studenti in città, bensì garantirgli possibilità al loro rientro".

Trapela ottimismo anche dalle parole di Emanuele Scribano, prorettore vicario dell'UniMe: "In questi anni la nostra Università si è finalmente smossa per aumentare i servizi a disposizione degli studenti e i numeri in costante crescita ne sono una prova tangibile. Entro due anni daremo vita ad un nuovo polo librario, che potrà diventare un centro di attrazione per quanti sceglieranno il nostro Ateneo nel loro corso di studi".

In chiusura, l'intervento del presidente dell'associazione Bios, Carmelo Lembo, nonché referente locale del Centro Eurodesk: "L'entusiasmo è palpabile tra tutte le componenti in gioco. Bisogna fare rete tra enti privati e pubblici affinché il Centro possa portare il maggior numero di risultati possibili. Le politiche europee in tema giovani offrono molte opportunità e l'Eurodesk farà da ausilio per info e orientamento per tutti quei giovani che vorranno affacciarsi alla continente. Garantiremo uno sportello fisico, tramite i nostri referenti ed uno virtuale per agevolare il più possibile i nostri giovani. Attraverso una newsletter e grazie al costante lavoro sulle nostre pagine social terremo aggiornata l'utenza sui progetti in programma e sugli eventi che in futuro saranno organizzati. Sono previste 15 ore settimanali per i lavori del nostro Centro".