Strabuttanissima Sicilia, a Barcellona il j'accuse di Buttafuoco

Il dito nella piaga della Sicilia. Pietrangelo Buttafuoco continua la sua opera di j'accuse nei confronti dei governanti siciliani con Strabuttanissima Sicilia, quale altra rovina dopo Crocetta? l'ultimo suo libro, che sarà presentato domani sera a Barcellona. In un incontro all'auditorium dell'Oasi (ex Monte di Pietà) alle 18.30, l'autore siciliano converserà con l'avvocato Giuseppe Sottile per illustrare i contenuti di quello che sostanzialmente è il "sequel" del fortunatissimo Buttanissima Sicilia.

Un libro piacevole e ironico, nell’inconfondibile stile di Buttafuoco, una denuncia puntuale e dettagliata che non risparmia critiche a governanti e deputati a iniziare dall’ex governatore Rosario Crocetta, ai leader politici nazionali, tutti complici e indifferenti alle sorti della più importante isola posta al centro del Mediterraneo.

Ma vi si trova anche la parte dedicata a personaggi che fanno grande la Sicilia, come Lucia Borsellino e Andrea Camilleri. Il risultato è un quadro sconsolante nella sua nuda verità e al tempo stesso esilarante nelle dinamiche che ritrae.

Interverranno il presidente dell’associazione Aria Nuova, Carmela Bruno e il presidente dell’associazione Prima il territorio Antonio Catalfamo, deputato all’Ars.

Durante l’evento sarà garantito il servizio di interpretariato L.I.S. (lingua italiana dei segni) a cura della Società Cooperativa Onlus Sordi Valle del Mela.