Carta per la lotta agli incendi. Domani la firma

A seguito dei roghi che hanno interessato buona parte del territorio provinciale durante la terribile estate 2017, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Messina, presieduto dall'agronomo Stefano Salvo, ha organizzato una serie d’incontri in tutta la provincia al fine di illustrare le tecniche di prevenzione, di gestione dell’emergenza e delle attività post- incendio.

L’iniziativa, dal titolo “Gli incendi boschivi nella provincia di Messina: strategie di prevenzione e interventi post incendio”, è stata realizzata in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, l’Ispettorato Agricoltura, il Genio Civile di Messina e la Società Italiana di Restauro Forestale con sede presso l’Università della Tuscia.

Alla fine degli incontri è stata stilata la “Carta per le buone pratiche di prevenzione, lotta e interventi post incendio”, che sarà firmata dai Rappresentanti delle Istituzioni lunedì 7 maggio alle ore 12 a Messina presso la sede dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in via Tommaso Cannizzaro. Contiene una serie d’indirizzi operativi, costituisce un utile strumento per il coordinamento delle azioni di prevenzione e repressione degli incendi e sarà, inoltre, sottoposta all’attenzione della Regione e dei Comuni della Provincia di Messina e delle associazioni ambientali.