Tornano le giornate Fai. Porte aperte all'Osservatorio

Tornano le giornate Fai (Fondo per l'ambiente italiano). Nel week end del 24 e 25 marzo, dalle 9.30 alle 17.30, a Messina aprirà l'Osservatorio - Teleposto meteorologico dell'Aeronautica Militare, in viale Regina Margherita, sulla circonvallazione. Nella giornata di venerdì, anteprima mattutina per le scuole.

Altre aperture anche in provincia: la basilica dei Santi Pietro e Paolo d'Agrò, a Casalvecchio, la via greco-bizantina da Alcara Li Fusi a San Marco d'Alunzio, la chiesa di Sant'Antonio da Padova e il Museo di Arte Sacra a Capizzi.

Proprio all'Osservatorio, l'evento sarà presentato in conferenza stampa lunedì 19 marzo alle 10.30.