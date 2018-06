Il sindaco De Luca toglie a Le Donne l’incarico di ragioniere generale

Cateno De Luca lo ha detto subito dopo l’elezione: riorganizzerò la macchina organizzativa del Comune di Messina. E nel giro di 24 ore ha già adottato due provvedimenti che dimostrano la volontà di voler cambiare rotta . Come anticipato da Tempostretto, il neo sindaco ha revocato ad Antonio Le Donne l’incarico ad interim di ragioniere generale.

Con decreto sindacale, l’incarico della direzione dell’Area Finanziaria e del dipartimento Servizi Finanziari,, è stato affidato a Giovanni Di Leo, già braccio destro dell’ex ragioniere generale Ferdinando Coglitore (entrambi nella foto).

Al dirigente Antonino Cama, ragioniere generale durante l’amministrazione Accorinti poi defenestrato, è stato affidato l’incarico, ad interim della direzione del dipartimento Demanio Patrimonio Espropriazioni e Beni Comuni. Continuerà a dirigere anche il dipartimento Entrate Tributarie.

Nel provvedimento firmato da De Luca si specifica che il dirigente capo Area Finanziaria è il sostituto dei dirigenti dei dipartimenti alla stessa Area afferenti, in caso di assenza e/o impedimento di quest’ultimi e il sostituto del dirigente capo Area Finanziaria e del dipartimento Servizi Finanziari, in caso di sua assenza e/o impedimento, è il dirigente del Dipartimento Entrate Tributarie.

Sempre con riferimento alla figura di Le Donne c’è un’altra. Al super burocrate arrivato nell’ottobre del 2013 da Macerata e fortemente voluto dall’ex sindaco Renato Accorinti non è stato confermato l’incarico di direttore generale. De Luca ha spiegato che “la figura di direttore generale verrà eliminata anche dalla pianta organica di Palazzo Zanca, poiché tale ruolo non è previsto nel progetto politico della mia Amministrazione. Intendiamo ridurre i costi della burocrazia per liberare risorse finalizzate alla creazione di nuovi servizi”.

Il doppio incarico di Le Donne è costato al Comune di Messina 190mila euro l’anno.

