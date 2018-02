Galati, erosione costiera. Progetto da 200mila euro, domande entro il 14 marzo

Avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori urgenti di ‘rifioritura della barriera di massi’ a protezione della costa di Galati Marina. A predisporre la gara la struttura del commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia, guidata dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

Si tratta di un primo stralcio di opere che interessa attualmente un tratto di costa di duecento metri. L’importo è di circa 200mila euro e ci sarà tempo fino al 14 marzo per la presentazione delle offerte. Gli uffici, coordinati dal soggetto attuatore, Maurizio Croce, ipotizzano una conclusione dei lavori in circa venti giorni dall’affidamento degli stessi.

“Le violente mareggiate degli ultimi giorni - afferma Musumeci - hanno reso la situazione ancora più complicata per gli abitanti del piccolo centro jonico. Quella bandita oggi è un’opera di pronto intervento, ma il nostro obiettivo è la messa in sicurezza di tutto quel tratto di costa del litorale che da Galati Marina arriva a Tremestieri. E’ stato predisposto un progetto di protezione della zona che è già all’attenzione dell’assessorato regionale competente per la Valutazione di impatto ambientale”.