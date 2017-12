GIARDINI NAXOS. L’Accademia italiana emergenza sanitaria (Aies - angeli per la vita) del presidente regionale Calogero Alaimo e l’associazione culturale Idee in movimento del presidente Giuseppe Leotta si sono ritrovate al liceo scientifico di Giardini Naxos per erogare ad oltre 50 ragazzi del triennio una lezione di propedeutica al Blsd (Basic life support defibrillation). La lezione, tenuta con l’ausilio di manichini e di un defibrillatore didattico, è stata impartita dall’istruttore e formatore di “Angeli per la vita”, il dottore Claudio Patinella e dallo stesso Leotta, anch’egli istruttore della stessa associazione. Per Idee in Movimento presente anche il vicepresidente Fabrizio Chillemi. Leotta e Patinella hanno sensibilizzato i ragazzi del liceo all’importanza della diffusione della cultura del primo soccorso. Tra le altre, l’arresto cardiaco rappresenta la prima causa di morte al mondo. Una patologia infida che può colpire chiunque in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. Da qui l’importanza di saper prestare un adeguato soccorso tramite le manovre previste dal protocollo Bls e l’importanza di saper utilizzare un defibrillatore semi-automatico (Dae) per salvare la vita delle vittime di arresto cardiaco e permettere ai soccorsi sanitari del 118 di intervenire su un quadro clinico ancora reversibile. Patinella e Leotta hanno anche ricordato l’iniziativa “Batticuore Giardinese” di cui furono protagonisti insieme a Mario Ianniello e che ha permesso l’acquisto e la donazione di ben 6 defibrillatori ora dislocati su tutto il territorio comunale. “Nell’ambito dell’iniziativa Batticuore – hanno affermato i due – abbiamo sempre sottolineato l’importanza della formazione. Non basta avere tanti apparecchi a disposizione. Bisogna avere anche tante persone che li sappiano utilizzare nel modo corretto ed in quest’ottica abbiamo rinnovato e rinnoveremo il nostro impegno”. Il liceo Scientifico-linguistico di Giardini Naxos si è dunque trovato ancora una volta ad essere protagonista di un’iniziativa dal pregevole valore sociale e formativo.