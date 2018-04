Vigili del Fuoco di Sicilia e Calabria in assemblea a Messina

I vigili del Fuoco di Calabria e Sicilia si sono dati appuntamento a Messina per rimettere al centro del dibattito i problemi che la categoria continua a vivere. Per questo domani alle 15 si svolgerà l’assemblea nterregionale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina di via Antonio Salandra promossa dal sindacato Usb. Un’assemblea che chiama a raccolta tutti i lavoratori e i precari dei vigili del fuoco.

All'assemblea parteciperanno sia Parlamentari della Camera dei deputati che Consiglieri Comunali e Regionali; per il sindacato Usv Vigili del Fuoco parteciperanno Mario Moretto per l'Esecutivo Regionale USB, Placido Moretto per il Coordinamento Regionale USB, ed il Coordinamento Provinciale USB.

All'assemblea sarà presentata la proposta del Disegno di Legge dell'USB dei vigili del fuoco - Istituzione del Corpo Nazionale di protezione Civile Soccorso Tecnico Urgente della Prevenzione e delle Emergenze, la cui è promotrice, sostenitrice e firmataria è la Senatrice Bianca Laura Granato.