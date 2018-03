Sequestrati 800 chili di tonno rosso ai caselli di Villafranca

Sei tonni rossi e diversi filoni dello stesso prodotto ittico non tracciabile, per un totale di circa 800 chili, sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Milazzo e dalla Polizia Stradale di Barcellona, all'interno di due furgoni, ai caselli di Villafranca. Per i due conducenti, due verbali per un importo totale di 16mila euro.

Una parte del prodotto sequestrato, sottoposto a visita da parte del servizio veterinario dell’Asp 5, è stato ritenuto idoneo al consumo umano e, pertanto, donato in beneficenza ad istituti caritatevoli che operano in zona, mentre un'altra parte ritenuta non idonea al consumo è stata destinata alla distruzione.

La pesca del tonno è consentita solo in presenza di apposito permesso speciale e nei limiti della quota assegnata, al fine di tutelare la conservazione della specie.