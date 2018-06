La prof.ssa Patrizia Accordino eletta Presidente di “Alumnime”

Il 12 giugno 2018 la prof.ssa Tindara Abbate, alla quale è stata conferita dal Magnifico Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, la prestigiosa delega “Iniziative di Ateneo per la premialità degli studenti”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell’Associazione “Alumnime” – ex Allievi dell’Università di Messina.

AAlla Presidente dimissionaria – che con viva commozione ha salutato i Soci riuniti in Assemblea – è andato il plauso del consesso per il lavoro svolto in un quadriennio in cui l’Associazione, sorta da una sua brillante idea, è cresciuta fino a diventare solida protagonista del contesto socio-culturale della città.

Subito dopo, l’Assemblea ha eletto la nuova Presidente votando, all’unanimità, la prof.ssa Patrizia Accordino che, nel primo quadriennio di vita di Alumnime, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Area Alumni Out.

La Presidente neoeletta, nel ringraziare la professoressa Abbate, il Consiglio direttivo ed i Soci per la fiducia in lei riposta, si è impegnata a portare avanti la “mission” di Alumnime, in linea con i valori e le iniziative che ne hanno contraddistinto gli intensi quattro anni di vita ed a proporre su quella stessa “scia” nuove idee e nuove suggestioni, supportata dalla “Squadra” forte e coesa, finora sempre vincente.