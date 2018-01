Il Gesto Concreto: un giovane messinese inaugura la sua Taverna del Corsaro

Si chiama “Taverna del Corsaro” l’impresa nata grazie all’ascolto e all’accompagnamento del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela.

L’attività di ristorazione è un Gesto Concreto del Progetto Policoro, che si pone l'obiettivo di accompagnare i giovani in un percorso di promozione dell’intraprendenza attorno a idee che possano diventare progetto stabile e di impresa, a testimonianza che è possibile essere artefici del proprio futuro.

Dopo un anno di incubazione, il risto-pub-pizzeria “Taverna del Corsaro” la prima attività a Messina a tema piratesco, che coniuga il cognome del proprietario con la storia dello Stretto di Messina, crocevia di navi e flussi commerciali, diventa realtà.

Una passione che trasformatasi in esperienza lavorativa, permetterà ad Angelo Corsaro, il giovane titolare dell’impresa, di mettere a frutto il proprio talento ed investire sul territorio.

All’inaugurazione del locale in Via Catania 499 (Gazzi) erano presenti don Sergio Siracusano, Direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro e tutor del Progetto Policoro, gli Animatori di Comunità Salvatore Forestieri, Cristina D'Arrigo, Francesco Polizzotti, e l'Equipe diocesana che ha seguito l'iter di avvio e costituzione dell'attività.

“L’inaugurazione del Gesto Concreto – dichiara don Sergio Siracusano – è la dimostrazione dell’importanza che il Progetto Policoro ricopre nella nostra Diocesi. Si tratta di un gesto solidale, dell’annuncio e della predicazione del Vangelo che si fanno concretezza. In un momento di grande difficoltà economica, l’idea di un giovane che scommette di restare nella sua città e di concorrere alla valorizzazione non poteva non essere sostenuta. È un chiaro segno della Chiesa di Messina in uscita, che educa al lavoro e che richiede una riscoperta delle relazioni fondamentali dell’uomo. Se l’idea si è trasformata in attività lo si deve al lavoro di rete svolto dagli animatori di comunità e da tutta la Filiera del Progetto Policoro”.

Il servizio di accompagnamento reso ai giovani dimostra come l’imprenditorialità sia strumento stesso di partecipazione alla costruzione del bene comune.

“Orientare i giovani nelle attività d’impresa – dichiara l’Animatore di Comunità Salvatore Forestieri – per dare a sé stessi una opportunità di realizzazione personale e professionale, contribuisce a consolidare la rete con il territorio. L’idea di Angelo ne è testimonianza. Noi Animatori abbiamo seguito per circa un anno l’idea in tutte le sue fasi di sviluppo permettendo anche di accedere ad un finanziamento. L’idea è stata premiata in occasione dell’evento diocesano “Fiera delle Idee – 2016” con un piccolo contributo che gli ha permesso di gettare le basi per la costituzione dell’impresa individuale. Oggi l’importante è essere riusciti a far rimanere un giovane a Messina, c’è spazio per la gioia di vedere quel sogno diventare realtà, tutta la comunità potrà unirsi alla rete e gustare le specialità dei prodotti da forno della Taverna del Corsaro”.