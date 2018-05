"Uno spazio per il gioco in ogni angolo". Per promuovere l'attività sportiva

Recentemente il Coni, insieme alle delegazioni provinciali delle federazioni sportive, ha invitato i candidati alle prossime elezioni amministrative a prendere impegni su aspetti concreti, individuando percorsi effettivamente realizzabili. "Abbiamo assistito immediatamente dopo ad alcune passerelle, per la verità apparse alquanto di maniera se non strumentali, anche perché difettavano tutte del principale attore, l'amore per lo sport - dice Elio Conti Nibali -. Dopodiché è calato il silenzio, evidentemente sono altri i temi sensibili in campagna elettorale. Probabilmente perché prima ancora di scrivere o recitare veline in cui si sottolinea la valenza sociale, il contributo alla crescita dei ragazzi e all'allontanamento dalle devianze, tutti slogan che con facilità si scaricano da Google, bisogna essere uomini di sport per parlarne ed essere credibili. Se hai vissuto invece da dentro, da atleta, da dirigente, da arbitro, capisci che non ci sono scuse per nessuno se nelle palestre piove dentro, se le società debbono farsi raccomandare per avere un'ora di allenamento in più, se non ci sono mai soldi in bilancio per rendere agibili gli impianti. Se hai amore per lo sport forse ti verrà più facile sapere che non è impossibile recuperare risorse per mettere a norma e rendere efficiente il patrimonio strutturale sportivo. Messina ha il bisogno prioritario di recuperare gli impianti esistenti e, successivamente, affidarli con procedure trasparenti a chi volesse ulteriormente investire, nel rispetto principalmente dell'attività sportiva coniugata alle necessità sociali e del territorio, senza impedirne, se compatibili, anche eventuali risvolti commerciali".

Viene in aiuto il progetto "Uno spazio per il gioco in ogni angolo", decine di piccoli luoghi disseminati ovunque per consentire la libera attività ai più piccoli ma non solo a loro. Piccoli ma tanti luoghi, come avviene ormai ovunque e con pochissime risorse.

"E siccome il problema si dice siano sempre le scarse risorse - conclude Conti Nibali -, vi rassicuro che il sistema per individuarle esiste, sarà sufficiente porre questo argomento come prioritario, e non ricordarsene invece solo nei convegni o in prossimità del voto. Lo stesso Coni, ma anche l'Anci, (a tacere delle tante leggi che finanziano periodicamente specifici interventi), danno la possibilità di pronto utilizzo, a condizione che l'ente locale abbia programmato per tempo gli interventi e predisposto le progettazioni. E questo rientra nella capacità di amministrare, che speriamo i candidati sindaco dimostrino di avere".