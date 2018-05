Festa di S.Rita. Oggi il Transito, domani benedizione delle rose e processione

Dallo scorso 13 maggio sono iniziati i festeggiamenti in onore di Santa Rita, con l’avvio della novena. Quest’anno, si è scelto di devolvere le offerte raccolte durante la festa alle opere a servizio dei nostri fratelli più fragili, in modo particolare a favore delle persone, sole e abbandonate, che sono accolte presso le case di accoglienza gestite dall’Associazione “S. Maria della Strada”.

Inoltre, anche quest’anno, il simulacro della Santa sarà portato in processione, su una vara, direttamente a “spalla”, da alcune delle persone seguite dalla stessa Associazione.

IL PROGRAMMA:

Lunedì 21 Maggio

ore 9,00 - Celebrazione Santa Messa

ore 18,00 - Celebrazione del Transito di Santa Rita

Martedì 22 Maggio - Festa di Santa Rita

Celebrazione delle Sante Messe

ore 7,00 - 8,00 - 9,00 – 10,00 - 11,00

ore 12,00 Supplica e Celebrazione Eucaristica

ore 17,30 Benedizione delle Rose e Processione

Itinerario: Via S. Marta, Piazza Lo Sardo, Via A. Martino, Via S.M. del Selciato, Via Mamertini, Via S. Cecilia, Piazza Trombetta, Via S. Marta