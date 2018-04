Questura di Messina. Avanzamenti di carriera per 15 funzionari

Aria di festa alla Questura di Messina: promozioni per molti funzionari in servizio anche in Provincia.

A ricoprire la nuova qualifica di Vice Questore:

la Dirigente del Commissariato Sud, Maria Sofia Ficarra;

la dirigente della Sezione Polizia Ferroviaria, Alessandra Oliverio;

il Dirigente della Squadra Mobile, Francesco Oliveri;

il Dirigente del Commissariato di Polizia di Taormina, Enzo Coccoli;

il Dirigente della Digos, Michele Pontoriero;

la Dirigente dell’Ufficio Personale, Maria Antonietta Curtolillo;

la Dirigente del Commissariato Messina Nord, Teresa Di Nuzzo;

il dirigente della Sezione polizia Giudiziaria, Fabio Ettaro;

la Dirigente del Commissariato di Polizia di Patti, Giuseppina Interdonato;

il Dirigente del Commissariato di Polizia di Barcellona, Antonio Rugolo;

il Dirigente della Polizia Stradale, Carmelo Puglisi.

Promossi anche il Vice Capo di Gabinetto, Salvatore Di Blasi, ed il Dirigente del Commissariato di Polizia di Capo d’Orlando, Carmelo Nicola Alioto, al grado di Vice Questore Aggiunto.

Avanzamenti di carriera hanno investito infine l’Ufficio Sanitario: promossi a Medico Superiore i Medici Capo Salvatore Prota e Carmelo Villari.