Abbandonata e dimenticata: ridare nuova vita alla fontana di piazza Cairoli

Dare nuova vita alla fontana di piazza Cairoli, rimasta ormai solo una vago ricordo. E’ la richiesta dei consiglieri comunali Rita La Paglia, Carlo Abbate e Francesco Pagano che vogliono provare ad attirare l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla riqualificazione delle fontane cittadine, proprio a partire da quella che risiede nel salotto della città ma che non funziona più da tempo.

Venne inaugurata nel 2003, in seguito ai lavori per la realizzazione della tranvia urbana, una fontana policromatica che con i giochi d’acqua evocava interesse ed attrazione con particolare impatto sull’effetto scenografico della piazza. Nel 2011 il restyling dell’area riconsegnò alla piazza la fontana in tutta la sua bellezza, grazie a lavori di miglioramento dell’area limitrofa. La pavimentazione in pietra lavica dell'area circostante la fontana, rialzata con massetto alla quota della piazza, oltre ad ampliare la pedonalizzazione esistente ha consentito la creazione di uno spazio protetto per la fruizione della fontana. Ma negli ultimi anni è caduta nell’abbandono rimanendo un semplice ricettacolo di rifiuti e sacchetti.

Per i consiglieri, dopo le spettacolari attrazioni che hanno ravvivato piazza Cairoli durante le feste natalizie, la fontana del tram ripiomberà nell’oscurità, l’incuria e l’abbandono e dunque adesso è il momento giusto per tenere viva l’attenzione. L’obiettivo è di continuare sul percorso già avviato dal Consiglio Comunale, che con la Tasi nel 2015, ha puntato alla riqualificazione di Piazza Cairoli. Con i 370.000 euro stanziati da queste somme è stato infatti possibile effettuare sia la pavimentazione che la messa in sicurezza del tetto della tettoia.

La fontana necessita di un intervento di valorizzazione, una piena riqualificazione con un immediato ripristino formale-funzionale. L’intervento progettuale non comporta sostanziali demolizioni in elevazione ed in profondità o modifiche. Considerata l’approvazione della delibera di assestamento bilancio 2017, in cui sono previste somme per la ristrutturazione delle fontane, i consiglieri comunali chiedono la riqualificazione della fontana, sollecitano pertanto l’Amministrazione ad attuare tutte le procedure tecnico-amministrative per riconsegnare a Piazza Cairoli la fontana del tram, in tutta la sua efficienza e permettere ai cittadini di vivere in un ambiente salubre e gradevole immersi nella bellezza e nello stile che tutti riconoscono alla città di Messina.