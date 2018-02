S. Teresa di Riva. "Fioriere nel degrado", mozione finalizzata al restyling

S. TERESA. Una mozione finalizzata al restyling delle fioriere sulla Statale 114, in via Stradella Messina. A presentarla, questa mattina, sono stati i consiglieri di minoranza con “l’intendimento di promuovere iniziative ed interventi su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Consiglio comunale”. Nello specifico, a seguito del primo intervento di restyling, viene proposto nel documento indirizzato al presidente dell’assemblea, Domenica Sturiale, “l’abbellimento con fiori o piante e l’installazione fronte - strada di pannelli in materiale forex nei quali raffigurare tutte le bellezze che la nostra cittadina può offrire ai visitatori. La scelta di porre tali pannelli all’entrata del paese – spiegano i consiglieri Antonio Scarcella, Lucia Sansone, Carmelo Casablanca e Giuseppe Migliastro - scaturisce dalla necessità di auspicare un “benvenuto” degno della nostra realtà. E’ nell’interesse comune – spiega il capogruppo Scarcella - portare alto il nome di S.Teresa di Riva concordando soluzioni che possano apportare miglioramenti tali da considerare la nostra città come punto di riferimento dell’intera riviera jonica. Per rendere sempre più vivibile ed a misura d’uomo S.Teresa di Riva – aggiunge - il gruppo consiliare “Insieme per cambiare” propone questa mozione, diretta ad ottenere un miglioramento dell’azione amministrativa, ponendo in questione il decoro urbano, con lo scopo di porre attenzione alle fioriere ubicate lungo la Statale 114 – via Stradella Messina, attualmente in uno stato di semi-degrado. Reputiamo opportuno proporre un intervento di ripristino cementizio (ove necessita) e pitturazione totale delle stesse fioriere e delle ringhiere esistenti. E’ importante curare il tutto anche nei dettagli che, alla fine, fanno poi la differenza”. I consiglieri di minoranza hanno chiesto di inserire la mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale “affinché venga sottoposta alla decisione del Consiglio, nell’ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, onde esprimere le valutazioni su una importante iniziativa che riguarda gli interessi della nostra comunità”.