Taormina. "Affidiamo ad una Spa la gestione di tutti i servizi comunali"

TAORMINA. “Una struttura societaria in grado di gestire tutti i servizi comunali attraverso una Spa che oltre al Comune, che deve detenere la maggioranza societaria, possa contenere albergatori, commercianti e cittadini i quali possano intervenire con l’acquisizione di azioni della Spa”. La proposta è stata avanzata dall’associazione Alleanza jonica, il cui coordinatore è Antonio Raneri (rappresentante di spicco Sergio Spadoni), a seguito della comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale relativa all’imminente consegna del Palacongressi. Per tutti i servizi comunali, l’associazione intende: Asm, acqua, luce, strade, funivia, giardinaggio e lo stesso Palacongressi. “La nuova struttura societaria – ad avviso di Alleanza jonica - dovrà essere gestita da un Consiglio di Amministrazione, con un manager che possa dirigere le varie attività. Il manager – spiega Antnio Raneri - avrà la collaborazione di uno staff tecnico per la promozione del Palacongressi e di personale specializzato per gestire Asm, funivia, parcheggi, acqua, luce, strade e giardinaggio”.