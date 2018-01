In vista dell’incontro di venerdì con gli assessori alla Mobilità Urbana, Gaetano Cacciola, e all’Arredo Urbano Daniele Ialacqua, il consigliere della V Circoscrizione Paolo Barbera – insieme ai colleghi Anastasi, D’Ali, Picciotto, Capillo, Bucalo, Alessi, Barbaro, Cutè, Tavilla -avanza alcune proposte per la riqualificazione di Piazza Castronovo e per future forme di utilizzo.

“ Preliminarmente – scrivono - occorre rilevare come la pedonalizzazione sperimentale avviata durante le recenti festività non abbia scaturito gli esiti sperati. Pertanto si suggerisce, in futuro, di limitare la chiusura al traffico in talune circoscritte occasioni, magari solo la domenica, ed a fronte di organizzazione di specifici eventi con la presenza della polizia municipale”.

“Quanto alla riqualificazione si suggerisce di sviluppare una strategia comune che metta a sistema la piazza con i suoi portici e l’attigua villa, con interventi di manutenzione e pulizia straordinaria, interventi di arredo e una verifica dell’impianto di illuminazione”.

£ Infine si propone di propone l’organizzazione, con cadenza settimanale o bisettimanale, preferibilmente la domenica o nel fine settimana, di un mercatino dell’artigianato locale, che possa divenire un punto di riferimento per la cittadinanza in generale e per gli appassionati”.