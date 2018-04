Lavoratori delle Poste impossibilitati ad utilizzare i buoni pasto

“Ancora troppi disagi e grandi difficoltà per i lavoratori di poste in Sicilia. Da mesi evidenziamo il problema che non trova ancora soluzione”. Il segretario Territoriale SLP CISL Filippo Arena torna ad accendere i riflettori sulla “delicatissima gestione dei ticket in possesso dei lavoratori ma inesigibili di fatto. Un continuo via vai nelle provincie con la speranza che quell’esercente o un altro possa acquisire i buoni pasto, ma senza risultati definitivi. Costi che – continua il rappresentante sindacale - si aggravano per le tasche dei lavoratori che girano invano nei territori alla ricerca di trovare finalmente chi è disponibile ad accettare tali buoni pasto che ricordiamo essere denaro per i dipendenti e le proprie famiglie.

“Eppure - prosegue Filippo Arena -avevano assicurato che entro il mese di marzo tutto sarebbe stato risolto e normalizzato. Purtroppo denunciamo che non ci sono riscontri e che i lavoratori non trovano modo di usufruire quasi più in alcun modo del loro sacrosanto diritto di utilizzo. E il limite è colmo anche perché l’umiliazione di dover continuamente chiedere quasi che fosse una “regalia” o una “mancia” fa dimenticare ad altre parti che invece si tratta di un diritto sancito per legge e dal nostro contratto di lavoro”.

“Chiediamo di conoscere realmente quando si risolverà questa vergognosa situazione senza ulteriore perdita di tempo e di rimpalli di responsabilità che non ci interessano. Rivendichiamo e vogliamo, dopo più di 6 mesi di lotte, il diritto alla spendibilità del dovuto. Nulla di più. Stanchi e offesi ci auguriamo di chiudere, al più presto, questa pagina mortificante per i lavoratori di Poste Italiane. Sollecitiamo ancora una volta una seria e ufficiale risposta DEFINITIVA ma da subito. Anche a Messina e tutto il territorio provinciale il cartello affisso all’entrata di quasi tutti gli esercizi commerciali convenzionati spiegano che non si accettano più i buoni pasto” .