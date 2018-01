Parco Aldo Moro sede dei vigili urbani? Il Comitato: solita azione unilaterale

L’occupazione del Parco Aldo Moro, oltre a riscuotere consensi in città, ha generato anche diverse reazioni: da un lato l’atto vandalico con la distruzione degli impianti sanitari dell’immobile che abbiamo prontamente denunciato, dall’altro, il risveglio dell’attività dell’Amministrazione comunale che, dopo anni di inattività, ha impresso un’accelerazione con meri atti formali e teorici. Il protocollo d’intesa firmato da Comune di Messina e INGV non produrrà ricadute positive sulla cittadinanza. L'obiettivo, per noi ineludibile, della reale restituzione di questo spazio ai messinesi non passerà da questo accordo a perdere.

E’ di poche ore fa la dichiarazione dell’Assessore al Patrimonio Cuzzola che alluderebbe alla possibilità di giungere ad un accordo con INGV per l’utilizzo parziale dello stabile nel Parco come sede della Polizia Municipale. A parte l’irrilevanza di una volontà politica, priva di accordo tra i soggetti interessati, per giunta sul finire della sindacatura, una simile decisione comporterebbe la negazione definitiva dell’uso pubblico e condiviso di questo luogo per soddisfare un bisogno esclusivamente patrimoniale/contabile. Inoltre questa modalità annuncio, non suffragata da atti amministrativi e pratiche coerenti, è prassi ormai consolidata di questa Amministrazione.

Come per il Protocollo siglato con INGV, l’Amministrazione Accorinti continua, peraltro, in un’azione unilaterale che non tiene conto del percorso avviato il 10 ottobre da quelle cittadine e da quei cittadini che hanno riacceso i fari sull’ennesimo scempio perpetrato ai danni della città. Ne respingiamo dunque con forza il metodo, gli atti e finanche gli annunci singolari di queste ore e ci impegniamo ad intensificare i nostri sforzi affinché questo spazio possa essere realmente pubblico e possa ospitare i cittadini e le loro iniziative nella prospettiva inderogabile di un uso comune e partecipativo.

Comitato Parco Aldo Moro