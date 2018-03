Area polifunzionale Giva, nuovi passi avanti. Ma la strada è lunga

Proseguono i lavori per la realizzazione dell'area polifunzionale Giva. L'associazione di protezione civile, ormai impegnata nel progetto da qualche anno, si propone di recuperare i locali dismessi della stazione ferroviaria di Rometta Marea.

Piccoli passi avanti, che vedono la bonifica dell'area prendere sempre più piede. Le ultime novità riguardano la recinzione del terreno messo a disposizione dell'associazione e la pavimentazione di un'area, nella quale sarà edificato un edificio da destinare alle riunioni dell'associazione e ad attività dedicate ai giovani.

"Stiamo lavorando con le nostre sole forze e con gli aiuti che ci giungono dal 5x1000 -spiegano i portavoce Giva- Speriamo nelle prossime settimane di poter regalare al territorio qualche piacevole novità, intanto il nostro impegno resta costante. L'obiettivo finale sarebbe la totale messa a nuovo del capannone che ci è stato dato in uso, ma per quello si dovrà attendere poiché i costi risultano davvero elevati".

Il centro polivalente Giva si propone come nuovo punto di riferimento per la zona, in ambito di protezione civile ma anche in termini di attività sociali e culturali. La zona, infatti, servirà da punto di raccolta in caso di situazioni di emergenza e proporrà, al tempo stesso, attività di educazione e sensibilizzazione sul tema del volontariato.

I volontari, inoltre, hanno spiegato di voler realizzare anche delle aree nelle quali offrire un punto di ritrovo agli anziani, ai quali destinare azioni di supporto contestualmente affiancate ad iniziative di intrattenimento e socializzazione.

Salvatore Di Trapani