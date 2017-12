Lotta agli evasori: nasce la collaborazione tra Città Metropolitana e Inps

Con la firma del protocollo d’intesa è ufficialmente iniziata la collaborazione tra la Città Metropolitana e l’Inps. L’accordo sottoscritto questa mattina a Palazzo dei Leoni dal commissario straordinario Francesco Calanna e dal Direttore provinciale e dal direttore dell'Inps, Marcello Mastrojeni mira ad abbattere l’evasione attraverso l'affidamento all’ente territoriale dell'attività di notifica degli avvisi di addebito. A consegnare le notifiche saranno infatti i messi provinciali o gli agenti di polizia metropolitana.

La Città Metropolitana sarà chiamata a notificare, a titolo oneroso, per conto dell’INPS specificamente gli Avvisi di Addebito per i quali l’Ente di previdenza ha già effettuato uno o più tentativi di notifica, non andati a buon fine.

“ L’obiettivo – ha spiegato Mastrojeni - è infatti quello di scovare quelle persone che in maniera scientifica si sottraggono ai pagamenti dovuti creando società fittizie, Pec che vengono dopo poco disattivate e domicili in posti che risultano irrintracciabili””

La convenzione firmata stamattina avrà durata biennale e mira a garantire maggiore legalità e migliore rispetto delle regole: “Vogliamo fare in modo – ha aggiunto il direttore delll’INPS -che il cittadino onesto non debba subire dei torti per colpa di chi crede di essere più furbo”.

Quest’ultimo concetto è stato ripreso anche dal commissario Calanna: “ Non vogliamo tartassare i cittadini, il nostro intento è quello di abbattere l’evasione per far sì che gli onesti paghino meno. L’obiettivo da raggiungere dev’essere: pagare tutti per pagare di meno. Cercheremo di intercettare gli evasori seriali che sfuggono ai pagamenti con tecniche ben collaudate” .

Alla presenza del Comandante della Polizia Metropolitana Antonino Triolo, Calanna ha posto l’accento sulle molteplici attività che caratterizzano l’azione della Polizia Metropolitana, “ ulteriormente valorizzate – ha evidenziato il commissario - da questo delicato servizio , che servirà a combattere l’evasione, una piaga sociale che riguarda non solo la nostra provincia ma il nostro Paese”.

“In conclusione, il Commissario Calannna ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto con l’Inps, che è un punto di riferimento per i cittadini.

DLT