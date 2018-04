"Prove di terremoto" all'Istituto polispecialistico COT

Anche quest'anno, l'Istituto polispecialistico Cot, partecipa attivamente alle esercitazioni di protezione civile in cui vengono simulati un sisma e le successive operazioni di soccorso. L'Istituto Cot, che da nove anni partecipa alle esercitazioni, ha messo in piedi un collaudato sistema di intervento e sicurezza facendo parte a pieno titolo della rete ospedaliera di soccorso del 118 che si attiva in caso di terremoto. La IX Edizione della settimana della Sicurezza "MESSINA RISK SIS.MA 2018", ieri pomeriggio, ha previsto il coinvolgimento di COT con l’evacuazione del III° piano a seguito della simulazione di un principio d’incendio causato da una fuoriuscita accidentale di ossigeno nella stanza di degenza 304.

Oggi, a partire dalle 10.30, nuova simulazione che prevede una maxi emergenza provinciale con il coinvolgimento di Cot e di tutto l'organico nel piano di emergenza generale del 118. Previsto l'arrivo di feriti in codice rosso.

A monitorare le esercitazioni i responsabili della Protezione Civile Regionale e Provinciale e i delegati dell’AIMC (Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi).