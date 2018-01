"Fiori di agave". Casting per piccoli attori fino a 14 anni

Proseguono i casting del film “Fiore di Agave”, il nuovo progetto cinematografico del regista Salvatore Arimatea e prodotto dal CAM, Centro Artistico del Mediterraneo, guidato da Francesca Barbera in collaborazione con la Confcommercio di Messina, presieduta da Carmelo Picciotto.

Infatti, dopo la prima selezione di attori, svoltasi nei giorni scorsi, saranno adesso selezionati bambini di età compresa tra 0 e 14 anni.

I casting per i più piccoli sono in programma domenica 7 gennaio dalle ore 17 alle ore 20 all’interno del negozio Finalmente Mamma di Messina, che si trova sul viale Europa 157.

La pellicola di Arimatea, le cui riprese avranno inizio a metà gennaio a Messina e in diverse parti della provincia e nella suggestiva Villa Martius Tenuta Torchio Antico di San Pier Niceto, offrirà dei significativi spunti di riflessione su temi di attualità molto discussi dibattuti, che riguardano la donazione degli organi e l’aborto.

Protagoniste saranno le attrici Fioretta Mari, Clara Cirignotta, Ida Elena De Razza, la piccola Andrea Messina e l’attore Lelio Naccari.

Particolarmente soddisfatti da questa prima fase di casting la produttrice Francesca Barbera che ha dichiarato: “Alla prima selezione, che si è svolta il 30 dicembre a Piazza Cairoli, nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, si sono presentati in tantissimi, anche dalla provincia. Siamo molto contenti anche per le adesioni che abbiamo avuto per la partecipazione di stage formativi sul set, per affiancare le varie figure professionali che compongono lo staff tecnico”.

Il regista Salvatore Arimatea aggiunge: “Abbiamo potuto constatare un ottimo livello degli attori che si sono presentati al primo casting, quasi tutti con diverse e significative esperienze professionali alle spalle”.

“Fiore di Agave” prodotto dal CAM - Centro Artistico del Mediterraneo, in collaborazione con Ama Onlus, AIDO sez. di Milazzo, Federmoda Italia, Reasika, Teatro dei 3Mestieri, Lineaemme Arredamenti, la Truccheria Cherie, Atelier Fleres, Finalmente Mamma, Famassicurazioni, Villa Martius Tenuta Torchio Antico, LEM tipografia.

REGIA: S.Arimatea

SOGGETTO: S.Arimatea

AIUTO REGIA: D. Pergolizzi

SEGR. EDIZIONE: P. Costa

ASS.REGIA: S. Samperi

PRODUTTORE: F. Barbera

ISP. PRODUZIONE: K. Maiorana

ASS.PRODUZIONE: F. Famà

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA: D. Franchina

OPERATORE: F. La Leggia

SCENOGRAFIA: G. Pagano

UFFICIO STAMPA: C. Chirieleison

TRUCCO: Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio

COSTUMI: C. Fleres

REFERENTI CONFCOMMERCIO: Mariagrazia Celona e Stefania Rizzo

FOTO DI SCENA: C. Gandolfo

BACKSTAGE: P. Marzo