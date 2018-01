La giunta: isola pedonale di via dei Mille prorogata fino al 21 gennaio

Mentre infuriano le polemiche e si moltiplicano i “mi sono astenuto/a ma…..” nonché le fantasiose spiegazioni di chi, astenendosi, ha di fatto detto no al dibattito, è l’assessore Cacciola a mettere un punto alla vicenda.

L’isola pedonale di via dei Mille infatti, con una decisione presa oggi dall’amministrazione è prorogata fino al 21 gennaio.

Il provvedimento di proroga fa riferimento alla delibera di giunta del 1 dicembre con il quale, nell’ambito delle manifestazioni natalizie 2017-2018 il Comune ha dato modo alle associazioni Confcommercio, Confesercenti, Millevetrine, Piazza Cairoli, Messina Pedonale, Area Odeon, di promuovere eventi finalizzati alla valorizzazione del territorio dall’8 dicembre al 7 gennaio, prevedendo la pedonalizzazione delle aree interessate quali la via dei Mille nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e via S. Cecilia, il viale S. Martino nel tratto compreso tra via E. L. Pellegrino e via Maddalena, la via Solferino nel tratto compreso tra G. Bruno e viale S. Martino e la parte centrale di piazza Castronovo e prevedendo, altresì, l'impegno di altre aree già pedonalizzate quali, piazza Cairoli, largo Seggiola, piazza Lo Sardo, via I Settembre nel tratto compreso tra piazza Duomo e via C. Battisti.

In seguito a quel provvedimento sono stati adottati tutti gli atti necessari a migliorare la mobilità.

Oggi la giunta ha deciso quindi, così come fatto nel 2017, di prorogare la pedonalizzazione di via dei Mille fino al 21 gennaio.

Non sappiamo cosa farà il Consiglio comunale fino ad allora, ma nel frattempo l’amministrazione è andata incontro alle istanze provenienti da più parti e non potendo adottare un provvedimento definitivo (per il quale serve il passaggio dall’Aula) ha optato per la proroga.

