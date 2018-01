III Circoscrizione. Barresi: "Zone buie e poca manutenzione"

Sono parecchie le zone della III circoscrizione che da giorni son rimaste al buio. A segnalare la situazione in cui versano il rione Gazzi,la circonvallazione Fondo Fucile presso la scuola Albino Luciani e presso l’Eremo degli Angeli, e le vie di Provinciale, è il consigliere della circoscrizione Mario Barresi.

Situazioni segnalate più volte dai consigliere della circoscrizione a cui non sono seguiti riscontri da parte del dipartimento di competenza. Per il consigliere i problemi di illuminazione della zona dipenderebbero sia dalla mancata sostituzione di lampade esauste, sia per il cedimento e rimozione di pali della pubblica illuminazione che non sarebbero più stati ripristinati.

“E’ urgentissimo e indifferibile- scrive Barresi- dare un cambio di rotta ad un servizio di manutenzione ordinaria di pubblica illuminazione molto latente di cui a farne le spese non possono essere i cittadini, nonostante possano esistere problemi tecnici e/o economici”.

Infatti, la carente illuminazione delle zone può mettere in serio pericolo l’incolumità e la sicurezza di pedoni, anziani e bambini, ma anche degli automobilisti che circolano per le vie e a causa della mancata illuminazione hanno una visuale compromessa.

Una questione che sta assumendo proporzioni e ritardi che per il consigliere non sono più tollerabili.