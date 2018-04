Piano regolatore portuale. Accorinti e De Simone: Ultimo ok tocca alla Regione

"L’iter del Piano Regolatore del Porto di Messina è in dirittura di arrivo, si attende il parere in merito alla procedura di Vas (Valutazione ambientale strategica, ndr) che a breve verrà rilasciato per la definizione del procedimento in corso". Lo dicono, con una nota congiunta, il sindaco, Renato Accorinti, e il commissario dell’Autorità Portuale, Antonino De Simone.

Nei giorni scorsi il movimento Cambiamo Messina dal basso aveva denunciato ritardi sulla procedura (VEDI QUI). Ora Accorinti e De Simone rispondono che i ritardi non sono dovuti né al Comune né all'Autorità Portuale. "Le osservazioni proposte dalle associazioni, dal Comune e dalla Marina Militare sono state già discusse ed accolte nella riunione dello scorso 25 gennaio - proseguono -. Speriamo che la proceduta di Vas possa giungere a breve alla definizione, consentendo così la chiusura del lungo iter di approvazione del Piano Regolatore del Porto di Messina”.

Accorinti e De Simone, infine, ricordano "che negli ultimi anni importanti azioni sono state intraprese per la valorizzazione della zona falcata: il rifacimento della strada che porta alle aree militari, grazie a significativi investimenti dell’Autorità portuale per circa 3 milioni di euro; la demolizione dei serbatoi dell’ex Smeb, realizzata gratuitamente a partire da un’iniziativa del Comune, e anche la più recente demolizione di alcuni capannoni della Rodriguez, che hanno consentito di rivelare parti della Cittadella a oggi nascoste".