Cibo scaduto e bagni sporchi. Chiusa una kebabberia, multata una rosticceria

Prodotti scaduti, servizi igienici in pessimo stato, locali adibiti alla conservazione degli alimenti non idonei, personale privo di adeguata formazione, mancata indicazione degli ingredienti usati per la preparazione dei cibi. E' quanto ha trovato l'Annona della Polizia Municipale insieme all'Asp in un locale vicino alla stazione centrale, specializzato nella preparazione e vendita di kebab. Le irregolarità sono state sanzionate con una multa pari di 10mila euro e con l’apposizione di sigilli per l’attività.

Nei pressi del palazzo di giustizia una nota rosticceria veniva multata, invece, per un totale di 2mila 440 euro. Anche in questo caso le condizioni igieniche si presentavano carenti: umidità, muffa, sporcizia, vani adibiti ad usi non consoni, mancata esposizione della cartellonistica sul divieto di fumo.