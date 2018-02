Parcheggiatore abusivo in via Catania. 4 auto rubate tra Camaro e Bisconte

17 posti di blocco tra Camaro, Bisconte e Cataratti, 200 persone identificate, 553 veicoli controllati. L'operazione di polizia Quartieri Sicuri ha registrato in questa tranche di servizi numerose sanzioni elevate al Codice della Strada con ritiro dei documenti e sequestro del mezzo. 4 i veicoli rubati rinvenuti. Particolare attenzione al controllo di persone sottoposte a restrizione della libertà personale: 19 agli arresti domiciliari e 9 sottoposte a sorveglianza.

Nell’ambito degli stessi servizi, ancora una volta un parcheggiatore abusivo è stato sorpreso dai poliziotti delle Volanti in via Catania. E’ stato denunciato per inosservanza del provvedimento emesso dal Questore perché già sorpreso ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore. A suo carico la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sanzione pari a 1.000 euro. Sequestrato il provento dell’attività illecita.