Scarafaggi e sporcizia ovunque. Chiusa una paninoteca kebab

Strutture destinate agli alimenti sporche, senza alcuna manutenzione, prive di sistema di aerazione, promiscuità tra materie prime e prodotti detergenti, rifiuti posti in contenitori non chiudibili, evidente carenza di condizioni igieniche adeguate da parte del personale, deposito di materiali estranei all’attività svolta, mancanza di esche di monitoraggio infestanti, presenza massiccia di scarafaggi. E' quanto hanno trovato la Polizia, insieme all'Annona e all'Asp, in una paninoteca kebab cittadina, che è stata chiusa. Altre irregolarità anche per l’occupazione del suolo pubblico, la mancanza della carta ingredienti al banco e la licenza di somministrazione.

Anche un'altra paninoteca del centro cittadino è stata sottoposta a controllo con esiti meno allarmanti della precedente. Violazioni per occupazione di suolo pubblico, mancanza di dia sanitaria, di aggiornamento del piano autocontrollo Haccp e formazione del personale.

In tutto sono state elevate sanzioni per 17mila euro. La Questura non ha indicato i nomi dei locali coinvolti.