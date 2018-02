"Racconti di vita" con l'Ordine degli avvocati: Francesco e la sua battaglia contro la Sla

Lunedì, alle 15:30, nell’aula magna della Corte d’Appello, secondo appuntamento con la rassegna letteraria “racconti di vita”, che rientra nel Piano dell’Offerta formativa dell’Ordine degli avvocati per il 2018.

Verrà presentato il libro di poesie di Francesco Saporito “MARCO POLO, 78. A me musica è na Singer”.

Francesco Saporito, commercialista di Patti, 47 anni, ha scoperto nel 2013 di essere affetto da SLA. Una malattia neurodegenerativa per la quale non esiste ad oggi una cura efficace. Da quel momento ha cominciato a guardare il mondo con occhi nuovi. Ha scoperto la passione per la poesia.

Ha pubblicato nel 2016 la sua prima raccolta di poesie “sla...nci”, edita da Pungitopo. Riesce a scrivere grazie all’Etran, un foglio di plastica trasparente nel quale le lettere sono raggruppate in quattro quadranti. Lui fa scorrere i suoi occhi su quelle lettere e dà vita alle parole, che danno corpo alle sue poesie.

Interverranno alla presentazione, il presidente dell’ordine degli avvocati, Vincenzo Ciraolo, l’assessore alle politiche sociali del comune di Messina, Nina Santisi, il responsabile centro SLA di Mistretta, Paolo Volanti, il medico e scrittore Giuseppe Ruggeri. Sarà presente in collegamento video l’autore, Francesco Saporito. Modererà l’incontro il delegato alla formazione, Giovanni Villari.

La rassegna ha come obiettivo quello di narrare storie di coraggio, riabilitazione e rieducazione. Storie di chi lascia il proprio paese, di chi scappa dalla guerra e di chi, come in questo caso, combatte contro la malattia.