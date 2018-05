Il Real San Filippo batte il Don Pepino e si rilancia in zona playoff

Il Real San Filippo dopo la pausa imposta dal calendario del campionato di Terza Categoria torna in campo e batte fuori casa, a Milazzo, il Don Peppino. Grazie a questo successo i ragazzi di mister Bagnato e del DS Metallo si rilanciano. Prossima settimana si torna nuovamente in campo per l'ultima giornata che devreterà i definitivi verdetti su coloro che affronteranno al post season.

Per la cronaca il Real San Filippo è enrato in campo con il piglio giusto grazie anche ad una difesa che ha concesso poco e pronta a lottare su ogni pallone. Di Dall'Acqua, Foti e Cacciola che hanno permesso ai peloritani di ottenere questi tre punti utili per mettersi a -1 dalla zona playoff. Da parte loro i tirrenici, rispetto le aspettative, hanno giocato sul piano del nervosismo registrando tre espulsioni.

Non resta adesso che attendere l'ultima giornata per vedere si i giallorossi riescono ad agganciare l'obbiettivo playoff ancora alla portata.