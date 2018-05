Il Real San Filippo chiude la stagione al quinto posto e spera nel ripescaggio

Una stagione da incorniaciare per il Real San Filippo. Gli uomi di mister Bagnato e del Direttore Sportivo Metallo seppur non hanno raggiunto l'obiettivo playoff, chiudono il campionato di Terza Categoria al quinto posto, utile per un ripescaggio. Un risultato frutto di tanto lavoro e tanti sacrifici, con i ragazzi capaci di dimostrare il proprio valore sia sul campo che fuori.

Per la cronaca, l'ultima gara stagionale andata di scena al Gescal Stadium contro il Città di Antillo (penultima a quindi punti all'attivo), ha visto i giallorossi vincere per 3-0 grazie alle reti di Foto, Dall'Acqua e Barbera. Adesso, per i rispescaggi, la parola andrà alla Lega ma, comunque dovessero andare le cose, il Real San Filippo si è dimostrata grande tra le grandi sperando che, il prossimo anno, possano arrivare traguardi più prestigiosi.