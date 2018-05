Il Real San Filippo a Milazzo per riaccendere le speranze playoff

Il Real San Filippo, a -4 punti dall'ultimo posto dipsonibile per l'ingresso ai playoff, dopo il turno di sosta osservato così come previsto da calendario, torna in campo per riaccendere il sogno di arrivare agli spareggi promozione. Avversario di turno il Don Peppino, compagine che vorrà spegnere le residue speranze dei giallorossi di mister Bagnato.

La garache si giocherà al "Cintro" alle ore 16,00 non è di quella più facili. I giallorossi in questa stagione hanno tenuto testa a parecchie realtà blasonate della categoria ma, al tempo stesso, hanno pagato alcune disattenzioni dovute a cali di concentrazione. Vietato sbagliare questo pomeriggio poichè la posta in gioco è alta e i tirrenici del Don Peppino sono veloci.

Comunque vada a finire la stagione per il DS Metallo l'impresa dei ragazzi resta poichè, da matricola del torneo di Terza Categoria, hanno fatto capire di non essere secondi a nessuno.