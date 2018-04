Il Real San Filippo si rilancia in zona playoff battendo il Vilafranca

Dopo la sconfitta subita domenica scorsa in casa contro il Real Zancle, il Real San Filippo di riscatta battendo di misura il Villafranca. Quella dei peloritani è stata una partita attenta, capaci di rschiare poco e trovare il gol partita grazie a Dell'Acqua. Tre punti, quelli ottenuti dai ragazzi di mister Bagnato, che rilanciano la compagine peloritana in zona playoff.

Su tutti determinanti le prestazioni di Corica, Barberi e Cacciola. Adesso per i ragazzi, cari al DS Metallo, arriva la sosta imposta dal calendario. Successivamente sarà scontro playoff contro il Don Peppino che, rispetto ai giallorossi, avranno sulle spalle una partita in più. Fattore quest'ultimo da non sottovalutare se l'obbiettivo playoff lo si vuole davvero raggiungere.

Adesso non resta che attendere i verdetti dei campi ma di sicuro quest'anno, il Real San Filippo, nella Terza Categoria, è stata una matricola temibile che ha regalato sorprese e soddisfazioni .